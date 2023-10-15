تعرف على خدمات ودورات مركز اللغات للأغراض المتخصصة بآداب حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان للطلاب الجدد عن رسالته والخدمات التي يقدمها.

وتتمثل رسالة المركز في تطوير قدرات طلاب الجامعة وخريجيها والباحثين داخل الجامعة وخارجها، وإكسابهم المهارات اللغوية الأساسية والاستجابة لاحتياجاتهم اللغوية بالإضافة إلى تنمية المهارات في كافة التخصصات العلمية بالكلية من خلال الدورات التدريبية والأنشطة، وأن يصبح مركزا متميزا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويقدم المركز العديد من الخدمات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتور أماني السيد وكيل الكلية ، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز، التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتتمثل فى امتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل) ودورات تأهيلية للحصول عليه، ترجمة المستندات من اللغة العربية إلى جميع اللغات الأجنبية والعكس، التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل باللغات الأجنبية، بجانب مراجعة المستندات المترجمة باللغات الأجنبية.



كما يقدم المركز دورات تدريبية في تعليم اللغات الأجنبية المختلفة ، دورة الكفاءة في كتابة الرسائل العلمية باللغة العربية، دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأيضا دورات تدريبية متخصصة في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على ضرورة التسلح بالمهارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر، حيث تحرص الجامعة لتوفير العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

وقد أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

وبدوره افاد الدكتور شادي الكردي مدير المركز للطلاب الراغبين فى الحجز يمكن التوجه لمركز اللغات بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الرابط التالي:

http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282