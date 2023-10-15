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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: نقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يواكب احتياجات سوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوبًا دراسياً أكاديميًا متميزًا يعمل على تنمية المهارات والمواهب.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذي يفيد قيام الدكتور السيد قنديل بزيارة لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة وقد تفقد اختبارات التأهيلي دكتوراة، وكان فى استقباله الدكتورة امل عبد الله عميدة الكلية و الوكلاء.

وتم الاجتماع مع رواد وعلماء علوم الرياضة من كليات التربية الرياضية في مصر، وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التوظيف لخريجي الكليات وادراج البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل.

حيث استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان مجموعة من علماء الرياضة في مختلف التخصصات ضمن الاختبارات لتأهيلي الدكتوراه .

ومن جانبها أشادت الدكتورة امل عبد الله عميدة الكلية بالتنظيم والتجهيزات المتميزة وشكرت فريق العمل وعلى رأسهم كنترول التأهيلي بقيادة الدكتورة صفية محي الدين علي مدي التنظيم والتفاني في العمل

وقد صرحت الدكتورة منار شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بنجاح الاختبارات النظرية والشفوية على مدار اربع ايام من 10 الى 12 اكتوبر النظري ويوم ١٤ أكتوبر 2023 الاختبار الشفوي.

إحتياجات سوق العمل التربية الرياضية التربية الرياضية للبنات Jobs Education

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