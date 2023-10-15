عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين|صور

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

أطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم لدعم أشقائنا الفلسطينيين، وذلك داخل الحرم الجامعي ومستشفى سعاد كفافي الجامعى بأكتوبر، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.


وقال د. نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن هذه الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما  يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.


وأكد د. نهاد المحبوب أن هذا أيضًا يأتي في إطار دور مؤسسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المجتمعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الإسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أكدت على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
Jobs Education الجامعات الخاصة في مصر الدولة المصرية الشعب الفلسطيني القصف الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

حملة مواطن: نثمن قرارات مجلس الأمن القومي وندعم القوات المسلحة والسيسي

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة

الصين توجه ضربة قوية لأمريكا وإسرائيل بانضمامها للمعسكر العربي الفلسطيني

قلب الآية.. سوناك يطمئن إسرائيل ويهاجم المقاومة ويتوعد المتضامنين مع غزة في لندن

قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي بشأن التصعيد في غزة.. فيديو

تناقض وتحيز.. BBC تحيل صحفيين عرب للتحقيق بسبب دعم طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

فيديو

فيضانات تضرب إسرائيل .. مياه الأمطار الغزيرة تغرق تل أبيب «فيديوجراف»

أسعار السلع بعد تطبيق مبادرة مجلس الوزراء للتخفيض.. فيديو

برئاسة السيسي.. قرارات عاجلة من مجلس الأمن القومي حول الأزمة الفلسطينية.. فيديو

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية.. المخطط الإسرائيلي للهجوم البري على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ