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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل بالبرنامج التدريبي للنشر الدولي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلاب بهدف تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المراكز التدريبية بالجامعة ومع الكيانات المختلفة بها كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن البرامج التدريبية لتنمية قدرات الباحثين كشفت الجامعة عن فتح باب التقدم لبرنامج  الطرق الصحيحة للكتابة العلمية والنشر الدولي .

وأوضحت الجامعة أنه يتم التسجيل بالبرنامج التدريبي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بجامعة  حلوان، عبر هذا الرابط :

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbubANDPiX5Gdrgk4fflcZMpLP31VaNBwCL-0chavKfWmKSA/closedform?mibextid=Zxz2cZ

وتقام أغلب البرامج التدريبية بجامعة حلوان لأعضاء هيئة التدريس أون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية و منعا للتكدس.

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