أبو هميلة: تدشين الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر لم تكن عشوائية

قال اللواء محمد صلاح ابو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري والمنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر أن الحزب يستنكر ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة والعدوان السافر ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل وفتح المحاور التي تستطيع توفير حياة لمواطني غزة.

تدشين الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وأضاف خلال تدشين الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر أن ترشيحنا لم يكن عشوائيا وإنما نعد له منذ عام 2015 ولم يكن محض صدفة أو بشكل عشوائي ولكننا حزب رصين وله قواعد شعبية وتجربة جديدة نخوضها وبدأنا العمل علي عدة محاور بالتوازي حتي نعد قيادات الحزب في أغسطس وسبتمبر الماضي عقدنا دورات تدريبية لكل قيادات الحزب في كل المحافظات عن أساليب إدارة الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية لتنفيذ استحقاقه والإدلاء بصوته ونريد توعية المواطنين بخصوص الانتخابات الرئاسية.

المحور الثاني :عقدنا 3 معسكرات للشباب والثقافة السياسية بشكل عام بالتوازي شكلنا لجنة من خبراء متخصصين في مجالات كثيرة لوضع البرنامج الرئاسي للمهندس حازم ووافقنا عليه أيضا بالتوازي ووضعنا خطى لأسلوب الدعاية للمرحلة القادمة مع تحديد موعد البدء في الحملة الانتخابية ووفرنا كل اللوجستيات اللازمة لها واجرينا خلال ال6شهور الماضية علي بعض الفعاليات مثل القوافل الطبية في مختلف المحافظات وشوادر لبيع المستلزمات المدرسية وفعاليات أخري.

تجربة جديدة علي مصر بأن يكون هناك حزب خلفه قواعد شعبية وهناك عوامل دعمت قررانا مثل الإشراف القضائي علي الانتخابات تؤكد جدية وحيادية العملية الانتخابية بجانب الضمانات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تؤكد أنها ستكون انتخابات بشفافية كاملة ونزاهة تامة.

واستطعنا كحزب التوسع في كل المحافظات مكتب او مقر في المحافظة ولي مستوي المراكز والاحياء في محافظة الجيزة ٢٢مقر ولدينا ٢٠٠مقر علي مستوي الجمهورية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الشعب الجمهوري للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي بحضور قيادات الحزب ورئيس الحزب حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل.