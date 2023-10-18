وزير التربية والتعليم يصل إلى محافظة السويس لتفقد وافتتاح عدد من المدارس

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى 2023/2024.

وكان في استقبال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمار،ة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتفقد وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة.

كما يعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يقوم بزيارات ميدانية مستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية في المحافظات.

وقام الدكتور رضا حجازي، صباح أمس الثلاثاء، بزيارة محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وكان في استقبال الدكتور رضا حجازي لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مدرسة مصطفى النجار الرسمية المتميزة لغات للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، وأثناء حصة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى حاور الوزير الطالبات حول استفادتهن من هذه المادة، ووجه الوزير بالاهتمام بتعليم اللغات وتمكينهن منها، بالإضافة إلى مهارات التواصل.

كما تفقدا أحد فصول الصف الثانى الإعدادى أثناء حصة اللغة العربية، وناقش الوزير الطالبات حول الدرس، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إعداد جيل من الطلاب قادر على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأكد الوزير أن الوزارة قامت بإعداد كتب تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تحميلها على موقع الوزارة مجانًا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة كمواد مرجعية، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم"؛ لصقل الطالب وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية، ووجه الوزير الطلاب بالاستفادة من هذا المحتوى؛ لتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة.

كما شاهد الوزير والمحافظ عرضًا رياضيًا وطنيًا لطالبات المرحلة الابتدائية، وأشاد بأداء الطالبات، كما حيا مدرسي التربية الرياضية على إتقان تدريبهن.

وقد حرص الوزير والمحافظ على تفقد أحد فصول الصف الرابع الابتدائى أثناء حصة اللغة العربية، واستمع لآراء الطالبات والمعلومات التي اكتسبنها من الدرس وتدريبهن على التعبير والتواصل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف، مدير مكتب محافظ الإسكندرية، والمهندسة آية جمال، معاون المحافظ، والدكتور عربى أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يشهد ورشة عمل "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعي" بالتعاون مع منظمة يونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"

وشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فعاليات ورشة عمل "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعى" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتى عقدت بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2023، حيث تم الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية.

وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور رضا حجازي الشكر والتقدير للحضور لمشاركتهم الفعالة خلال ورش العمل لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مثمنًا دورهم وجهودهم وما تم التوصل إليه من توصيات ونتائج لتطوير العملية التعليمية.

كما أشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون مع منظمة يونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" في تطوير التعليم.

وأوضح الوزير أنه سوف يتم الانتقال إلى تأليف الكتب الدراسية مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات التي تضمن جودة هذا العمل.

وتابع الدكتور رضا حجازي أنه تم البناء على ما سبق من تطوير لمناهج المرحلة الابتدائية، مستطردا أن الهدف الرئيسي لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على نواتج التعلم وليس المحتوى بما يساعد على تكوين بنية معرفية راسخة وسليمة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلي والدولي، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية، وقد اهتمت المناهج في بنائها بالمهارات الحياتية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة في ظل المتغيرات السريعة في جميع المناحي، مشيرا إلى أن المناهج تراعي مخاطبة الطالب بأسلوب بسيط وميسر، مشددا على الدقة اللغوية والعلمية.