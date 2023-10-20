برشقات صاروخية.. " القسام" تعلن قصف مستوطنة سديروت

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس" قصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية.

ويأتي ذلك بعدما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، أنه استهدف موقع تابع لـ حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالقرب من كنيسة في غزة.

واستشهد ثمانية فلسطينين، بينهم أطفال ونساء، مساء الخميس، في أجدد مجزرة للاحتلال إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، التي لجأ إليها المئات من النازحين.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، مما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرًا إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى القصف أدى إلى إنهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددا من العائلات الفلسطينية، المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن "مكان آمن"، مشيرةً إلى أن شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.