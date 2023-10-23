بالمدفعية والطائرات.. جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على مواقع مختلفة في غزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بيت لاهيا وبيت حانون بقطاع غزة.

وأكدت مصادر أخري، أن جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جباليا شمال قطاع غزة، واستهداف منزلين في رفح ومنزلا في خان يونس بقطاع غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد مواطنين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، لافتة إلى أن حالتهم بالخطيرة.