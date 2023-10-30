لو ضاعت منك.. كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

يبحث المواطنون وخاصة أرباب الأسر، عن كيفية إصدار بطاقة تموين جديدة 2023 وذلك عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلي كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها، للحصول علي الدعم المقدم من الحكومة، وخاصة مع بدء الدراسة.

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية

- ادخل إلى بوابة مصر الرقمية. - اضغط على خدمات التموين -ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة. -حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب. - إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي. -اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين. - يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية. - اضغط على موافق. - إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه. - اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك. -سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل. - حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:- أمان ومصاري. أدخل بريدك الإلكتروني. رقم المحمول الخاص بك. ثم اضغط على التالي. - سيظهر لك كود السداد -عداد مداد صلاحيته. -احفظ الكود أو التقط صورة له. -طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك. -اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد. - ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح. -يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.

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كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

الدخول علي منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية. -تسجيل الاسم. -تسجيل الرقم القومي. -تسجيل رقم بطاقة التموين -اسم البقال التمويني التابع له والمنطقة. -الاختيار من قائمة الخدمات. -كتابة العنوان. -رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيه.

كيفية الحصول على بطاقة تموين في حال فقدانها 2023

وذلك من خلال موقع وزارة التموين على النحو التالي:

الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها. يتولى مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة. تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة. يتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية. يحرر المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة. إلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاثة أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا. تتولى الشركة المنفذة تسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة. يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات. يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال. يتسلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة. يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.