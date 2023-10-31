الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعتى الفيوم والنيل الأهلية

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع كل من جامعة الفيوم وجامعة النيل الأهلية وذلك بحضور اللواء أح أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية والأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم والاستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الاهلية.

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى موضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى ، وكذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية ، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

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