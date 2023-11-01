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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.. النظام الغذائي النباتي للأطفال يسبب أمراضا خطيرة

نظام غذائي نباتي
نظام غذائي نباتي

حذر أخصائيو طب الأطفال والمراهقين من اتباع نظام غذائي نباتي للرضع والأطفال الصغار لأن جسم الطفل يتفاعل بحساسية شديدة مع نقص العناصر الغذائية، وهذا ما أكدته الجمعية المهنية لأطباء الأطفال.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى..وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت المنظمة أن نحو 17.3 مليون شخص يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.

وأكد المتحدث باسم الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين بالمنيا (BVKJ)، أكسل غيرشلاور، أن النمو الجيد للجسم والتطور الصحي لجميع الأعضاء، وخاصة الدماغ، بحاجة الي النمو الجيد للجسم والتطور الصحي لجميع الأعضاء، وخاصة الدماغ، بحاجة إلى العديد من العناصر الغذائية بكميات كافية.

وذكرت الجمعية أن ما يقرب من ١٠ ٪ من البالغين في ألمانيا أصبحوا الآن نباتيين - بدون لحوم ومنتجات اللحوم - أو نباتيين، أي بدون أي منتجات حيوانية مثل الحليب أو البيض. يتبع العديد من الآباء النظام الغذائي النباتي لأطفالهم. الوجبات الغذائية الخالية من اللحوم يمكن تناولها أيضاً. لكن لا ينصح باتباع نظام غذائي نباتي، خاصة للرضع والأطفال.

كشفت دراسة حديثة  أن اتباع الأطفال نظاما غذائيا نباتيا يجعل قاماتهم أقصر، ويجعل عظامهم أضعف، كما كشفت النتائج أن عظام الأطفال النباتيين أصغر حجمًا وأقل قوة، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالكسور أو هشاشة العظام في المستقبل.

وأفادت نتائج الدراسة بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى عشر سنوات والذين يتناولون حمية نباتية قاماتهم أقصر بمعدل ثلاثة سنتيمترات بالمقارنة مع أولئك الذين يتناولون اللحوم.

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وأفادت الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والفتيان في منطقة بريمن ان الأطفال يختلفون عن الرجال والنساء، وهم يحتاجون في مراحل النمو الجسماني إلى متطلبات غذائية خاصة جدا تغطي حاجتهم من السعرات الحرارية والفيتامينات والعناصر الغذائية.

وحذرت الدكتورة فيوترل المشاركة في الدراسة  الجديدة من خطورة الاصابة بهشاشة العظام في سن مبكرة جدا وتواصلها في فترة المراهقة والنضج واستفحالها مع التقدم في العمر عند الاطفال النباتيين، الا انها اعتبرت ان الجانب الوحيد المشرق المرتبط باتباع انظمة غذائية تركز على الخضروات والغلال وتقاطع اللحوم تتمثل في انخفاض مستويات الكوليسترول الضار والدهون لديهم وهو ما يبعد عنهم شبح الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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