رفع 730 طن قمامة ومخلفات صلبة في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 430 طن قمامة و300 طن مخلفات صلبة و120 طن أتربة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

يأتي ذلك استمرارا لأعمال تنفيذ الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بالمحافظة، والمهندس فهمي علام، والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافة، استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي.

ونوه بأن ذلك كان بمشاركة رئاسة الوحدات المحلية في كل من السنلاوين ميت غمر اجا طلخا دكرنس منية النصر بلقاس شربين نبروه بني عبيد بإشراف نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الأعمال تنفيذ دهانات على الطريق السريع من نزلة كوبري سندوب وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس وسعد زغلول والمشايه وتم رفع الأتربة بشارع الجيش و كورنيش التأمين الصحي بسندوب وتم رفع مخلفات صلبة بشارع الجيش وسعد زغلول و رفع كفاءة حديقة شجرة الدر و غسيل أرصفة شارع الجيش وميدان رمسيس وكورنيش مدخل مدينة المنصورة ورفع كفاءة النظافة العامة بشارع عبد السلام عارف وسعد زغلول والجيش والمشاية وقناة السويس.



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