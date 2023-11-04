دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

قاد المهاجم الدولي البلجيكي، جيريمي دوكو، فريقه، مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى مواصلة صحوته وانتزاع الصدارة، مؤقتا، بمساهمته الفعالة في الفوز الكبير على ضيفه بورنموث 6-1، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد في مانشستر، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

دوكو يتألق في مباراة السيتي أمام بورنموث

سجل جناح مانشستر سيتي جيريمي دوكو هدفين آخرين وصنع هدفين آخرين في سبع دقائق مذهلة بالشوط الأول قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني ليقود حامل اللقب للفوز على بورنموث 6-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وسجل مانشستر سيتي أكبر فوز له هذا الموسم ضد بورنموث المتعثر وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من إصابة ايرلينج هالاند، الذي خرج بين شوطي المباراة مع بداية أحداث الشوط الثاني، وتم الدفع بزميله فيل فودين بسبب معاناته من الإصابة.



وافتتح السيتي التسجيل بعد مرور نصف ساعة عندما لعب دوكو تمريرة ثنائية مع رودري على حافة منطقة الجزاء قبل أن يوجه الكرة إلى الشباك، وبعد ثلاث دقائق أخرى، تركت تسديدة دوكو الرائعة دفاع بورنموث في وضع صعب ومرر لبرناردو سيلفا ليسجل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 37 اصطدمت تسديدته بقدمه اليسرى في الشباك من قبل زميله مانويل أكانجي.

ومرّر دوكو للبديل فيل فودين ليسجل في الدقيقة 64، ورغم أن لويس سينيستيرا قلص الفارق لفريق بورنموث، فقد حسم سيلفا و ناثان آكي الفوز ليرفعا سيتي إلى الصدارة برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الذي يستضيف تشيلسي يوم الاثنين.

ودوكو، الذي تم شراؤه من رين مقابل 55,4 مليون جنيه إسترليني، سجل الهدف الأول من بين ثلاثة أهداف في سبع دقائق بعد أن أبقى بورنموث خصمه في مأزق لمدة نصف ساعة، شق طريقه إلى خط المرمى ليخلق مساحة للخلف التي سمحت لبرناردو بتغطية هدفه الثاني هذا الموسم، قبل أن يقدم تمريرة بينية ملهمة أتاحت للبرتغالي الرائع الفرصة لتسديد كرة أندريه رادو.

الفوز التاسع للسيتي



يعتبر هذا الفوز التاسع للسيتي هذا الموسم والثالث تواليا بعد خسارتيه المفاجئتين أمام ولفرهامبتون وأرسنال، فرفع رصيده الى 27 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من توتنهام الذي يستضيف جاره تشيلسي الإثنين في ختام المرحلة.

ويملك الفريق اللندني الآخر أرسنال فرصة اللحاق بسيتي الى الصدارة في حال فوزه على مضيفه نيوكاسل لاحقا.

واستعد سيتي بأفضل طريقة ممكنة لمباراته الثلاثاء المقبل أمام ضيفه يونج بويز السويسري في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضغط رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ البداية وصنعوا العديد من الفرص التي كان أخطرها رأسية لهدافه والدولي النروجي إرلانج هالاند برأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيمن (22)، وتسديدة قوية لسيلفا من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (28).