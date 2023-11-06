خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية| تفاصيل

هناك أشخاص يفضلون غسل سياراتهم في منازلهم وبالتالي ليس هناك حاجة لاستخدام مواد تنظيف خارجية، ويمكن أن يقوموا بغسل سياراتهم بمواد التنظيف المتواجدة في المنزل ، وذلك بدلا من إهدار المال في شراء منتجات تنظيف مخصصة للسيارات .

خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية :

خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية

1- إزالة الأتربة من جسم السيارة الخارجي :

يمكن أن يتم إزالة الأتربة من خلال استخدام خرطوم مياه لشطف السيارة من الأتربة والأوساخ من الخارج ، وذلك لان الأوساخ تتسبب في خدوش علي جسم السيارة ، وبعدها يتم غسل السيارة بشامبو الشعر لتفكيك الدهون والأوساخ من هيكل السيارة .

2- تنظيف السيارة من الداخل :

خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية

يمكن تنظيف فرش السيارة من الداخل من خلال استخدام معجون الأسنان الذى يتم وضعه علي البقع ويزيلها ، ويمكن أيضا استخدام الكحول المحمر لإزالة البقع من خلال مسح البقعة برفق .

3- تنظيف أرضية السيارة من الداخل :

يمكن استخدام مكنسة المنزل لإزالة الأتربة من أرضية السيارة أو من المقاعد ، ويمكن صناعة منظف من خلال خلط سائل تنظيف الأطباق مع كوب من الخل الأبيض وكوب من الصودا في زجاجة بخاخة متينة ، ذلك المنظف يساعدك علي إزالة البقع الصعبة .

4- تنظيف زجاج السيارة :

يمكن صنع منظف في المنزل من اجل مسح زجاج السيارة ويتم ذلك من خلال خلط كوب من المياه مع نصف كوب من الخل وربع كوب من الكحول وبعد ذلك يتم خلط تلك المكونات في زجاجة بخاخة .

خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية

ويتم رش المنظف علي الزجاج ومن ثم يتم تشغيل مساحات السيارة الخارجية التي تساعد علي إزالة البقع والأتربة المتراكمة علي زجاج السيارة الخارجي .