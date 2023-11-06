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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الخارجية: الرسائل الأمريكية لإسرائيل غير قادرة على إيقاف العدوان على قطاع غزة.. فيديو

غزة
غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية ينسق مع جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وزير الخارجية الأردني يبحث مع الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في غزة

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وزير الخارجية ونظيره الإيراني يتبادلان التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني بغزة


وأضاف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية مهتم بما يحدث بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي".

 

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية،: "سامح شكري وزير الخارجية نقل لجوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية صورة عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطع غزة".


وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية،: "الرسائل الأمريكية لإسرائيل غير قادرة على إيقاف العدوان على قطاع غزة"، موضحا: "الرسائل الأمريكية لإسرائيل مشوشة ولا تحمي المدنيين في قطاع غزة".

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