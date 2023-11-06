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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا في صدى البلد

استضاف موقع صدى البلد صناع  الفيلم السوداني “وداعا جوليا” في أول ظهور صحفي لهم بعد طرحه في دور العرض المصرية.

وتدور أحداث فيلم وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

وكشف خلال الندوة كل من المخرج محمد كردفاني، المنتج أمجد أبو العلاء، الممثلة إيمان يوسف، والممثل نزار جمعة، تفاصيل تحضيرات الفيلم، وتصوير المشاهد في أجواء مرتبكة بالسودان، وتفاصيل عرضه بمهرجان كان السينمائي، وترشحه للأوسكار.

وأثنى صناع الفيلم على استقبال الجمهور المصري للفيلم، وهو ما أدى لزيادة عدد الشاشات في السينمات، وتحقيقه إيرادات تعتبر كبيرة مقارنة بالأفلام العربية الأخرى التي تعرض في مصر.
 

فيلم وداعا جوليا في صدى البلد
فيلم وداعا جوليا في صدى البلد

وداعا جوليا، هو أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث نافس في قسم نظرة ما، ثاني أهم مسابقات المهرجان، ونجح في اقتناص إشادات النقاد والجمهور.

وأعلنت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائي وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني لتمثيل السودان رسميًا في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي لعام 2023، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، وبطولة الممثلة والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل نزار جمعة وقير دويني.

فيلم وداعا جوليا
الممثلة ايمان يوسف فيلم وداعا جوليا مهرجان كان السينمائي وداعا جوليا

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