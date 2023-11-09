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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة.. والأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم | حدث ليلا

اخبار البلد
اخبار البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس،يتضمن أهم الأحداث، وفيه:


أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة
أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة يبحث عنها كثير من المدخنين ‘ غقب تطبيق قرار زيادة سعر السجائر مابين 12 % إلي 33% لـ 11 نوعا من السجائر .


الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم
توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر، أجواء ماطرة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من أقصى جنوب الصعيد.


صرف معاش تكافل وكرامة بـ الزيادة الجديدة 15 نوفمبر
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لـ صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمن الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين .


سر فوز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.. فيديو
قال تامر عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق، إن نادي الزمالك استحق الفوز على نظيره بيراميدز في مباراة نصف نهائي كأس مصر والتي حسمها الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.


تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في هذا الموعد.. وزير النقل يكشف التفاصيل
كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، حقيقة تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في الفترة المقبلة .


كامل الوزير: 800 ألف جنيه غرامات السكة الحديد اليوم فقط
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ١٣ مليون جنيه و ٣٧١٧ دولارا و٥٨٥ يورو إيرادات السكك الحديد يوميا.


الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية | فيديو
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، واندلعت مواجهات مع السكان.


أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة أمريكية على موقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

 

السجائر أسعار السجائر الأرصاد غزة قطاع غزة

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