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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة

أسعار السجائر الجديدة
أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة يبحث عنها كثير من المدخنين ‘ غقب تطبيق قرار زيادة سعر السجائر مابين 12 % إلي 33% لـ 11 نوع من السجائر .


تتضمن أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة كل من السجائر و المعسل وذلك وفقا للقانون 177 لسنة 2023 الذى نص على تعديل الضريبة على المعسل من 165% إلي 190% .


أسعار السجائرالجديدة بعد تطبيق الزيادة 
سعر عبوة سجائر بوكس (10) بـ 20 جنيهاً للمستهلك .
سعر كل من سجائر بوسطن وبلومونت ارتفع بقيمة 3 جنيهات إلى 27 جنيها للعبوة.
كما ارتفع سعر سجائر مونديال بجميع أنواعها (أحمر وأزرق وسليفر) بنحو 3 جنيهات إلى 27 جنيهاً للمستهلك.
سجائر مونديال سويتش (منتول - بلوبيري) ارتفعت بثلاثة جنيهات، لتباع بـ 27 جنيهاً مقابل 24 جنيهاً قبل الزيادة.
سجائر ماتوسيان سوبر بـ 27 جنيهاً كذلك.
سجائر فايسروي وبال مال حوالي 42 جنيهاً للعبوة الواحدة بزيادة 7 جنيهات.
كما تم رفع أسعار المعسل بالأسواق المصرية لتتراوح الزيادة بين 10 و 15 جنيها في سعر الكيلو.
يذكر أن السجائر الشعبية الأكثر انتشاراً ومبيعاً تباع في السوق السوداء، بنحو 50 جنيهاً، والتي كان سعرها قبل تطبيق الزيادة حوالي 24 جنيهاً، وبلغ بعد الزيادة 27 جنيها.

أسعار السجائر الجديدة 


ويرتفع إجمالي الضرائب المطبقة على أسعار السجائر والتبغ كالآتي:

أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأقل سعرًا من 31 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 4.5 جنيه.
أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرًا من 31 جنيهًا ولا يزيد على 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7 جنيهات.
أسعار السجائر المحلية والمستوردة  الأعلى سعرًا من 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7.5 جنيه.

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة طبقت من أمس الأربعاء لتعمل جميع المحال و السوبر ماركت و الأكشاك بتلك الزيادة الجديدة في سعر السجائر و المعسل ، وقد نشرت الاسعار حتى لايتم التلاعب فيها من قبل البائعين للجمهور ،ويستطيع المدخنين معرفة ذلك عبر الاطلاع على البيانات الصحفية التى اعلنتها الشركة الشرقية للدخان والتى تصنف الشركة الأهم في الشرق الأوسط .

 

 

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