سيدة تفاجئ زوجها بسيارة هدية بمناسبة زواجه بأخرى.. ورسالة ليلة الزفاف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، عبر سناب شات، لرجل يتحدث عن زوجة سعودية فاجأت زوجها بسيارة هدية بمناسبة زواجه عليها "الزوجة الثانية".

وقالت في رسالتها التي تركتها على السيارة: "أحسنت عشرتي ورعيت مشاعري.. وجعلتني في بيت قلبك كريمة.. الحمد لله الذي جعلك من بين صفوة الرجال زوجًا لي.. كنت اتمنى أن أكون بجانبك ذلك اليوم لكن كل ما أقدر أقوله أن يوفقك الله.. زوجتك وحبيبتك".



وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو الذي حصد آلاف الإعجابات بين منبهر بالحدث ومعترض على تصرف الزوجة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

زوجة تهدي زوجها سيارة جديدة بمناسبة تخفيفه الحِمل عنها بزواجه من امرأة أخرى. pic.twitter.com/ogegsg2IA4 — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) November 10, 2023





وفي وقت سابق، فاجأت مواطنة سعودية، زوجها بمناسبة عيد ميلاده وقدمت له سيارة "رولز رايز" هدية.

وتدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ سعودية تفاجئ زوجها بسيارة "رولز رايز" هدية في عيد ميلاده، وخلال الفيديو طلبت الزوجة من زوجها أن يغمض عينه لكي تفاجئه بالهدية، وسط ترقب من الأصدقاء لمشاهدة ردة فعله.