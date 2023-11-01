هدية من البنك الأهلي ومصر قبل حسم أسعار الفائدة.. اعرف العائد كام

يترقب كثيرون اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، غدا الخميس، الموافق 2 نوفمبر، وهو الاجتماع رقم 7 في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، في ظل تكهنات عديدة حول ما سينتج عنه من قرارات لتحديد أسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي المصري

تثبيت أسعار الفائدة

يذكر أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة مرتين بنسبة 3% منذ بداية عام 2023، لتصل حاليا إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، فيما يعد سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي للسيطرة على الضغوط التضخمية (السيطرة على زيادة الأسعار) الذي وصل لمستوى قياسي عند 38% على مستوى المدن في سبتمبر الماضي.

ومن جانبه، توقع أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

وتوقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

وأظهر تقرير لوكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث تستهدف الحكومة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، وفي خضم الأزمة المستمرة في قطاع غزة.

وجاءت معظم التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا لصالح إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع 3 محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وتتوقع كارلا سليم، المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد ، استمرار المركزي المصري في التوقف مؤقتا عن أي تحرك على صعيد كل من سعر الصرف والفائدة حتى الانتهاء من الزيادة المحتملة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

وتوقع رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل رغم ارتفاع التضخم.

وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة خلال الـ 8 شهور الماضية نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.

صورة أرشيفية

شهادات ادخارية كبيرة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.

من جانبه يبيع بنكا الأهلي ومصر- أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي- شهادات ادخار بإجراءات ميسرة للغاية للعملاء بأسعار فائدة تعد الأعلى على مستوى البنوك باعتبارهما ذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية لضبط سوق الصرف.

ويتزايد اهتمام العملاء بشهادات الادخار في البنوك مع قرب عقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس لحسم مصير الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن قرر تثبيتها في اجتماعه السابق خلال سبتمبر.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع بداية من العام الجاري الشهادة الأولى بسعر فائدة سنوي يصل إلى 25% أجل سنة في يناير الماضي، وتم وقف العمل بها بنهاية ذات الشهر وطرح شهادتين جديدتين أجل 3 سنوات كما سيتم عرضه في التقرير الجاري.

وجاء تحرك البنكين الحكوميين بطرح شهادات مرتفعة العائد بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% خلال 20 شهرا على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري.

أما عن تفاصيل الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر قبل اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة غدا، الخميس.

والبنك الأهلي المصري: الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، و الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

أما عن بنك مصر: شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت) بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، و شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.