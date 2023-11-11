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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يكشف أمرا يحدث لأول مرة في غزة.. بشرى بشأن أسعار الفراخ والبيض.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

عمرو أديب يكشف أمرا يحدث لأول مرة في قطاع غزة
كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك قصف إسرائيلي غير طبيعي على قطاع غزة.


مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي
قال  الإعلامي مصطفى بكري، إن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو فخر لكل مصري وعربي، وما تفعله المقاومة أمام الاحتلال الإسرائيلي، هو رد فعل لرفضهم كل جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.


الجامعة العربية: وقف إطلاق النار بغزة ورفض التهجير أبرز الملفات بقمة الرياض
أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدا السبت في الرياض بشأن القضية الفلسطينية، ستتناول العديد من الملفات منها، وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ودخول المساعدات.

 

عاجل| اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين بمخيم الشاطئ غرب غزة
أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن هناك اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين بمخيم الشاطئ غرب غزة.


الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ حزامًا ناريًا حول مجمّع الشفاء بـ غزة
قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات لإخراج المنظومة الصحية من الخدمة.


شعبة الدواجن تزف بشرى بشأن أسعار الفراخ والبيض
كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل جديدة عن آخر تطورات أسعار الدواجن اليوم، مشيرا إلى أن المبادرة التي اطلقت من قبل مجلس الوزراء لخفض الأسعار التزم بها البعض وآخرين لم يلتزموا بها.


الكل هيشوفها أوي بكرة .. تحذير عاجل من الأرصاد
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر في الطريق إلى انخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن تقلبات جوية في حالة الطقس، ومن أهم تلك التقلبات سقوط الأمطار، إذ أنه من المتوقع خلال غدا وبعد غد (السبت والأحد) التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وكذلك السحب الرعدية، ويُلاحظ بشكل كبير مع مساء غد السبت.


حسام موافي يحذر من ظهور تلك الأعراض على طفلك
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب القيء والصداع في الأطفال.


انخفاضات جديدة في الأسعار .. شعبة الخضروات تزف خبرا سارا على الهواء
قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن مصر في نعمة كبيرة من الله في الإنتاج من قطاع الخضروات والفاكهة، إذ أن مصر لديها إنتاج كافي من الخضروات والفاكهة، والعروة الشتوية خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا عن الفترة الحالية، وسيكون هناك انخفاضات في الأسعار بشكل تدريجي.

 

حقنة تؤدى إلى الوفاة.. تحذير عاجل من وزارة الصحة.. تفاصيل
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المواطنين يستقبلون فصل الشتاء وهو فصل نشاط الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى.


حنان مطاوع: كتبت وصيتي منذ صغري وفترة مرضى كانت صعبة.. فيديو
حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، مساء أمس الخميس، والذي يعرض على فضائية "أون إي".

وتحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن وصيتها قائلة: "كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي".

 

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