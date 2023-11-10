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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاضات جديدة في الأسعار .. شعبة الخضروات تزف خبرا سارا على الهواء

الخضروات
الخضروات

قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن مصر في نعمة كبيرة من الله في الإنتاج من قطاع الخضروات والفاكهة، إذ أن مصر لديها إنتاج كافي من الخضروات والفاكهة، والعروة الشتوية خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا عن الفترة الحالية، وسيكون هناك انخفاضات في الأسعار بشكل تدريجي. 

رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يتحدث عن الأسعار 

وأضاف "السني"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أن المواطن يشعر مع كثافة السكان في الوقت الحالي باستهلاك كبير في الأسواق المصرية بارتفاع في بعض الأسعار، خاصة في ضوء زيادة السكان مع الكم الكبير من الوافدين من الأشقاء، موضحا أن الحل في الوقت الحالي هو ترشيد الاستهلاك، وكل شخص يحصل على احتياجاته فقط ويبعد عن التخزين للسلع خاصة من السلع القابلة للتلف السريع. 

وتابع رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الشعبة تتابع بشكل مستمر الأسواق، وأي شيء يخض الخضروات والفاكهة سيتم إعلانه من خلال المتحدث الرسمي للشعبة، ويتواصل خلال الفترة المقبلة، للاطمئنان بشكل دوري على كل ما يتعلق بالخضروات والفاكهة. 

واستكمل، أن يوجد ما يقرب من 6 مليون طن من الحاصلات الزراعية من الموالح والبطاطس والبصل والعنب والطماطم، كل تلك حاصلات زراعية من الفاكهة والخضار، "مصر بخير بإذن الله، ويتم تقديم تلك الحاصلات للأسواق العالمية، مصر كبيرة أوي، والإنتاج بتاعها كبير بفضل الله، ورغم كل الصعوبات التي تواجهها والعالم كذلك كل شيء متوفر الحمد لله". 

شعبة الخضروات قطاع الخضروات غرفة القاهرة كثافة السكان قناة الحدث اليوم

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