الجامعة العربية: وقف إطلاق النار بغزة ورفض التهجير أبرز الملفات بقمة الرياض

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدا السبت في الرياض بشأن القضية الفلسطينية، ستتناول العديد من الملفات منها، وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ودخول المساعدات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي بكري، إن هناك إجماع من قبل أعضاء الجامعة العربية على رفضهم التام لفكرة تهجير الفلسطينيين.

إطلاق النار الفوري

وتابع: هناك قرارات سياسية عالية المستوى سيتم اتخاذها من قبل أعضاء الجامعة العربية، وعلى الأمين العام للجامعة تولي آلية التنفيذ بعد ذلك.