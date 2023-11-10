عمرو أديب يكشف أمرا يحدث لأول مرة في قطاع غزة

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك قصف إسرائيلي غير طبيعي على قطاع غزة.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الدبابات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، متابعا أن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، وقصف عنيف ومكثف للاحتلال الإسرائيلي علي غزة، وبقنابل الفسفور، والقصف في محيط المستشفيات.