مصطفى بكري: غزة ستنتصر حتى لو كان هناك فلسطيني واحد.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري، أن الفلسطنيين الذين تركوا منازلهم أخذوا معاهم مفتاح منازلهم التي تركوها عنوة، يدركون جيدا أنهم سيرجعون مرة أخرى ليستقروا في منازلهم وأرضهم.

وأضاف بكرى، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بحق وعد الله، سننتصر حتى لو كان هناك فلسطيني وحيد، الجزائر ضحت بـ 1.5 مليون شهيد للاستقلال، الاحتلال الإسرائيلي سيزول اليوم أو غد أو بعد 100 عام.

قلوب الشعب الفلسطيني

وأشار بكري إلى أن الحكومة اليمنية الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، يريد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالقوة العسكرية، ولكن المقاومة الفلسطينية تريد الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار بصورة مستمرة وليس هدنة مؤقتة.



وأكمل: من يريد القضاء على حماس فهو واهم، حماس فكرة، والفكرة لا تموت وستظل باقية في قلوب الشعب الفلسطيني، كما أن رغبة قوات الاحتلال ضرب البنية التحتية لحماس دليل قوي على عدم قدرتها القضاء على حماس.