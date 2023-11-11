إطلاق صفارات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في هضبة الجولان اليوم السبت تحذيرا من هجمات جوية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخين في الجولان أطلقا من سوريا.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "صفارات إنذار دوت في منطقة طبريا، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق جنوب هضبة الجولان".

ويأتي ذلك وسط توتر تشهده الحدود السورية الإسرائيلية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

إلى ذلك، تتواصل الحرب على غزة في يومها الـ18 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.