نشرة الفن | إلهام شاهين : الاحتلال الإسرائيلي هيتجنن من مصر .. وجريمة أخلاقية ضد مخرج لبناني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لحضور المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون لأنه أقيم تحت شعار فلسطين وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

أعربت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها لما يحدث من تفاقم القضية الفلسطينية والقصف والقتل الذي يحدث لأهلها بشكل مستمر خلال هذه الفترة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

كشف المخرج الشاب اللبناني حسين حجيج، تفاصيل تعرضه للتحرش في طفولته من قِبَل أحد أقاربه.

قال الفنان أحمد العوضي في البرومو الدعائي الذي نشره برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس، إن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "نصيبي وقسمتك"

كشف السيناريست هاني سرحان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن موعد حفل زفافه من الفنانة بسمة داوود.