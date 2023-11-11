نشرة الفن | إلهام شاهين : الاحتلال الإسرائيلي هيتجنن من مصر .. وجريمة أخلاقية ضد مخرج لبناني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:
إلهام شاهين: الإحتلال الإسرائيلي هيتجنن من مصر
أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لحضور المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون لأنه أقيم تحت شعار فلسطين وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.
مش صعب إننا ننقذهم.. إيمان العاصي تعلق على أحداث القضية الفلسطينية
أعربت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها لما يحدث من تفاقم القضية الفلسطينية والقصف والقتل الذي يحدث لأهلها بشكل مستمر خلال هذه الفترة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.
مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه
كشف المخرج الشاب اللبناني حسين حجيج، تفاصيل تعرضه للتحرش في طفولته من قِبَل أحد أقاربه.
أحمد العوضي: مش مقتنع إن في بنت ممكن تخوني | شاهد
قال الفنان أحمد العوضي في البرومو الدعائي الذي نشره برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس، إن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "نصيبي وقسمتك"
هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد
كشف السيناريست هاني سرحان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن موعد حفل زفافه من الفنانة بسمة داوود.