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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

هاني سرحان وبسمة
هاني سرحان وبسمة داوود

كشف السيناريست هاني سرحان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن موعد حفل زفافه من الفنانة بسمة داوود.

وأكد هاني سرحان، أن حفل الزفاف سيقام يوم الثلاثاء المقبل وسيضم عددا من الأصدقاء والأقارب.

 

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هاني سرحان وبسمة داوود:

احتفل السيناريست هاني سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داوود في مايو الماضي فى حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الأصدقاء. 

 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا من حفل الخطوبة والمقام حاليا داخل منزل العروس وهم يحتفلون بحفل خطوبتهم فى جو أسري.

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف هاني سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، وشارك في بطولته النجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، كما قدم هاني سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.

وبسمة داود فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021، وقدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر.

كما شاركت في مسلسل إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.

هاني سرحان بسمة داوود

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