عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

ردت الفنانة التونسية سارة التونسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على تصريحات المنتج جمال العدل، خلال استضافته بأحد البرامج أمس.

وكتبت سارة التونسي: "أستاذ جمال العدل، أنا ماكنتش عارفه إني مضايقة حضرتك أوي كده، خصوصًا بعد ما أنا كسبت القضية ضد شركة العدل جروب، وحضرتك خسرت قضيتك ضدي".

وأضافت: "بس ياااااه.. أنت لسه فاكر؟، ده عدى على الموضوع ده أكتر من سنتين، وأنا والله نسيت الموضوع، بس دي "والله" بجد مش زي بتاعتك)، واشتغلت في بلدي وكسّرت الدنيا، ولو عايزه أشتغل في مصر؛ هشتغل، أصل مصر دي كبيرة أوي يعني، أكبر من حضرتك ومن أي حد، ولا إيه يا أستاذ جمال؟، مش أنت اسمك كده برضو؟، والله عيب على سنّك وتاريخك كمية الكذب اللي أنت كاذبها بخصوصي في اللقاء ده (بس مش تاريخك كله يعني)".

وواصلت: "وكمان حركة إنك نسيت الاسم دي؛ تقلّل منك مش مني، بلاش أقولك شكلك كان عامل ازاي وأنت بتحلف إنك نسيت الاسم، عملتها قبل كده في إعلام بلدي تونس، واترد عليك رد عظيم من المذيعة التونسية اللي كانت بتحاور حضرتك".

وأكملت: "وعلى فكرة، أنا ماطلعتش بره مصر، أنا عندي بيت في مصر بزوره كل شهر تقريبًا، وبختار أشتغل إيه وماشتغلش إيه، وأنا اخترت أركز في تونس، وعملت بطولة مسلسل تونسي كسّر الدنيا السنة إلى فاتت، والإعلام العربي كلّه اتكلّم عنه، ويمكن عشان كده حضرتك افتكرتني تاني فجأة (ده لو كنت أصلا عرفت تنسى الدّرس)، وإن شاء الله هيكسّر الدنيا في الجزء التاني السنة دي".

وأردفت: "أنا أكبر من إني أشتغل أي عمل وخلاص؛ عشان بس أقول أنا موجودة، وده من زمان، وأنت عارف ده كويس، واتكلمنا فيه لمّا حضرتك طلبت تقابلني في مكتبك؛ عشان كنت عايز تمضي معايا عقد بـ 3 سنين، بعد ما نجحت في دور شيرين في مسلسل "بـ 100 وش"، بأمارة ما قلتلي: "أنا محتاج روح جديدة ودم جديد؛ عشان اللي عندي في الشركة كبروا خلاص"، وقلت كلام تاني كتير عنهم في غيابهم، وللا نسيت دي كمان؟، ويومها أنا قلت لنفسي: اللي يتكلم كده عن ناس اشتغلوا معاه سنين؛ يخوّف، ورفضت أمضي مع حضرتك العقد ده يا أستاذ يا اللي ناسي اسمي".

واستطردت: "أنا عندي كلام كتير وخطير ممكن أقوله بخصوص حضرتك، وبخصوص إلى أنت قولته في برنامج حبر سري، بس للأسف، عندي تصوير ومش فاضية، وكمان حزني على اللي بيحصل في العالم؛ مخليني مستهيفة كل الحاجات دي".

واختتمت منشورها: "شكرًا لكل متابعيني اللي بعتولي الفيديو، أصلي أكيد مش متابعة، ومفيش سبب يخليني أتابع حلقة بتستضيف شخص أنا أعرف عنه كتير، بس اخترت أسكت وماطلعش في الإعلام، وأخلي القضاء يقول كلمته، وقالها الحمد لله، حضرتك ولا اتعظت من عقاب ربنا وقتها، بإن كل استديوهات ومخازن العدل جروب اتحرقت، ولا اتعظت من إنك خسرت القضية، وأنا اللي كسبت الحمد لله، ولا اتعظت من اللي بيحصل الأيام دي.. مش عارفه أقولك إيه، والله وبصراحة ولا عندي وقت أقول أصلا، كفاية عليك المشاكل اللي حضرتك عاملها مع نص ممثلين مصر".

أزمة سارة التونسي وجمال العدل

قال المنتج جمال العدل إنه يعتبر الفنانة التونسية سارة التونسي الممثلة الوحيدة التي تمردت على شركة العدل جروب، بطريقة أشعلت الخلافات خلال تصوير أحد الأعمال الفنية الخاصة بالشركة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "دي ضايقتنا في التصوير جدًا، أنا ويسرا والمخرج، وكنا مش فاهمين عايزه إيه، ومشيتها وأعدت كل تصويرها".

وتابع: "بعد ما اشتغلت معانا في مسلسل بـ 100 وش وكانت شاطرة جدًا، وكانت حلوة وملكة جمال، وبعدها قررت أقدمها في دور مهم جدًا مع يسرا في السنة التالية، وقلت لها أنا أقدمك كبطلة، لكن لو عدوتنا ماتعملش معانا اللي عملته".

أوضح جمال العدل كواليس المشاكل التي حدثت أثناء التصوير قائلًا: "تأخير بالأربع ساعات، وتيجي التصوير مش حافظة، وآخر حاجة اتخانقت مع باسل خياط وأنا جن جنوني، وبدأت تبقى بايخة مع زمايلها".

وكشف جمال العدل عن محادثته معها، قائلا: "قلت لها اعتبريني منتج دمه تقيل وشركتنا بايخة، ويسرا مش لطيفة، واستحملينا لنهاية المسلسل، ولما نطلبك مرة ثانية ما تشتغليش، قالت عندك حق وتاني يوم لم تحضر".