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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب صورة صادمة للنجم العالمي.. هجوم جماهيري على أسرة بروس ويليز

صدى البلد

تعرضت أسرة الممثل العالمي بروس ويليس لانتقادات كبيرة، بعد انتشار صور تبرز تدهور حالته الصحية وانتشار شائعات عن عدم تعرفه على أسرته وزوجته السابقة «ديمي مور»، إثر معاناته من مرض الخرف الجبهي الصدغي والحبسة الكلامية الذي أصيب بها قبل عام ونصف العام.

 

 

احتفلت الفنانة ديمي مور الزوجة السابقة للنجم الأمريكي بروس ويليس ، بعيد ميلاده الـ68 ، متداولة مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا يوضح لحظة احتفالها بزوجها السابق  .

 

شاركت الممثلة البالغة من العمر 60 عامًا مقطع فيديو لأسرتها بأكملها، مجتمعين حول النجم  العالمي بروس ويليس وغنوا له عيد ميلاد سعيدًا قبل أن تقدم له فطيرة تفاح على ضوء الشموع، بينما سمع يتحدث لأول مرة منذ تشخيص إصابته بالخرف.

ووفوقاً لصحيفة "ديلي ميل"، لدى  الزوجان السابقان ثلاث بنات - رومر ، 34 ؛ سكاوت ، 31 ؛ وطالولة ، 29 عامًا - اللذان شاركا أيضًا في الاحتفال مع ازواجهما.

 

في المقطع ، شوهدت زوجة بروس الحالية ، إيما هيمنج ، 44 عامًا - التي شاركت في منشور عيد ميلاد خالص في وقت سابق من اليوم - وهي تقدم له الحلوى بالإضافة إلى قبلة حنونة على خده.

 

كانت ابنتا بروس وإيما - مابيل ، 10 أعوام ، وإيفلين ، ثماني سنوات - هناك أيضًا للاحتفال بعيد ميلاد والدهما العزيز.

 

بروس ويليس

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