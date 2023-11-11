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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلم يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

مسلم
مسلم

يحيى المطرب مسلم اليوم السبت، حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء ويقدم فيها مسلم باقة من أغانيه التى حققت نجاحًا مع الجمهور الشبابى منها أغنية "اتنسيت"." وقلب في الدفاتر".

 

ويعتبر الحفل فرصة كبيرة لمحبي المطرب مسلم من أجل الاستماع لمجموعة من أبرز أغانيه التي غناها خلال مسيرته الحافلة، حيث ارتبط في ذهن محبيه بأغاني مثل "ما بهربش"، و"مين كان سبب".

 

وطرح مؤخرا المطرب مسلم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

 

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطة

تروح من أوضة على أوضة .. بتعدل صورة معووجة

وأتاري العوجة كات ف الحيط

سابوك عايش على أملك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد ما فعلا اتضريت

 تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعة .. لقيت صورة بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعة

 لقيت كام ذكرى مرمية

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت أنواره مطفية

وكان سكانه أهل العيب

مسلم

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