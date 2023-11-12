يوم الأعمال والثقافة.. شراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة بوركينا فاسو

انطلقت فعاليات يوم الأعمال والثقافة لبوركينا فاسو في مصر بحضور كبار الشخصيات الدبلوماسية وأكثر من 200 رجل أعمال من مختلف التخصصات من بوركينا فاسو ومصر، وذلك بتنظيم مشترك بين سفارة بوركينا فاسو وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وقد أعرب دكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن سعادته البالغة بالشراكة المثمرة بين سفارة بوركينا فاسو والجمعية في تنظيم هذا الحدث البارز والفريد من نوعه وأشار الدكتور الشرقاوي إلى أهمية تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين، مؤكدًا دور الأعمال في تعزيز العلاقات الثنائية وفي ختام تصريحه، أعرب عن التفاؤل بمستقبل التعاون بين مصر وبوركينا فاسو، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية وملموسة تعود بالفائدة على الدولتين.

من جهة أخرى، أعربت أديسا جيسو، القائمة بأعمال سفارة بوركينا فاسو في مصر، عن امتنانها للتعاون الوثيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تحقيق نجاح هذا الحدث المهم.

أكدت أديسا بأهمية تعزيز الروابط التجارية والثقافية بين بلادها ومصر، مؤكدة على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية في تعزيز التبادل الثنائي. وفي ختام تصريحها، أعربت عن أملها في أن يسهم هذا الحدث في توطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل.

وقد أعربت السفيرة عائشة، سفيرة النيچر في مصر، عن سرورها بالمشاركة في هذا الحدث الرائع الذي يجمع بين مختلف الثقافات والأعمال. صرحت السيدة عائشة بأن مثل هذه المناسبات تعزز التبادل الثقافي وتعمق الفهم المتبادل بين الشعوب وأشادت بدور جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والسفارات في تعزيز الروابط بين الدول، معربة عن تفاؤلها بمزيد من التعاون والتفاهم بين مصر ودول القارة الإفريقية.

من جهة أخرى، أعرب خالد ميلاد، المسؤول في التمثيل التجاري المصري، عن إعجابه بتنظيم هذا الحدث البارز الذي يعكس التواصل الفعّال بين القطاعين التجاري والدبلوماسي.

وصرح ميلاد بأن هذا النوع من الفعاليات يسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة وتبادل الخبرات بين مصر ودول القارة الإفريقية. وأكد على أهمية التمثيل التجاري في دعم الشراكات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المشترك. في ختام تصريحه، و أعرب عن استعداد التمثيل التجاري لتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

يبرز هذا الحدث التعاون الثنائي القائم بين القطاعين الدبلوماسي والتجاري، ويسهم في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين.

شهد ايضًا اليوم أنشطة ثقافية متنوعة، حيث أضفت المزيد من الحيوية إلى الفعاليات. تضمنت الأنشطة مباراة كرة قدم مثيرة جمعت بين رجال الأعمال، تعكس روح الفريق والتعاون في بيئة غير رسمية. بالإضافة إلى ذلك، أقيم عرض أزياء فاخر شهد إبراز المواهب المحلية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول المشاركة. تلك الأنشطة الثقافية المتنوعة تعكس صورة التواصل الشامل في هذا الحدث، الذي لا يقتصر فقط على المباحث الاقتصادية والتجارية بل يشمل أيضًا التواصل الثقافي والرياضي بين المشاركين.

في ختام هذا اليوم المليء بالأنشطة والفعاليات، يظهر بوضوح أن "يوم الأعمال والثقافة لبوركينا فاسو في مصر" لم يكن مجرد حدث اقتصادي، بل كان تجسيدًا لروح التعاون والتبادل بين الشعوب. من خلال النقاشات البناءة، والتوقيع على اتفاقيات التعاون، والأنشطة الثقافية المتنوعة، أطلقنا جسورًا جديدة نحو مستقبل مشرق للتعاون البناء بين مصر وبوركينا فاسو. إن هذا الحدث يشكل نقطة تحول إيجابية في تعزيز العلاقات الثنائية، ويسطر فصلًا جديدًا من التفاهم والتعاون المستدام بين البلدين.

