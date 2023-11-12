نهال عنبر تنعى الفنان عثمان محمد على

رحل منذ قليل الفنان القدير عثمان محمد علي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 88 عاما.

وحرصت الفنانة نهال عنبر على نعى عثمان محمد على عبر حسابها الشخصى بتطبيق الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت نهال عنبر :" انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير عثمان محمد على والد الزميلة سلوى عثمان عن عمر يناهز ٨٨ عاما، بعد صراع مع المرض .. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

معاناة عثمان محمد علي مع المرض:

كان الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، قد تعرض لأزمة صحية طارئة.

جاء ذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ، وأعلن الفنان القدير عن أزمته الصحية عبر حسابه على فيسبوك.

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، حيث شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم). وشارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي)، ومن أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

وكشف الفنان القدير عثمان محمد على عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة فى المخ، قائلا": "أصبت بجلطة فى المخ منذ أيام ودخلت الرعاية المركزة وعدت لتوى إلى منزلى بالإسكندرية".

وتابع: "لسه تعبان والجلطة أثرت على ساقى لكن الحمد لله على كل حال، أتابع العلاج بالأدوية، وبعد ذلك أبدأ العلاج الطبيعى، وإذا لم تتحسن حالتى سأعود للمستشفى".

وكشف الفنان عثمان محمد على أنه أصيب بالجلطة أثناء قيامه بتصوير أحد المسلسلات: قائلاً: "وقعت فى الاستوديو ونقلونى على المستشفى فى القاهرة وتواصل معى منير مكرم من النقابة وزارنى وبعدها عدت لمنزلى فى الإسكندرية".

وأشار الفنان الكبير إلى أن ابنته الفنانة سلوى عثمان تواصل التصوير فى المسلسل، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه أحد من زملائه الفنانين، موضحًا أنهم ربما لا يعلمون بما أصابه.