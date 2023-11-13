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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات التركية بميناء العريش

سفينة المساعدات التركية
سفينة المساعدات التركية في العريش


استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وصالح موطلو شن، سفير دولة تركيا بالقاهرة، سفينة المساعدات التركية أثناء وصولها الي ميناء العريش البحري.

 

وذلك في حضور اللواء محمد شريف مدير الميناء واللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المستشار سلمي سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، عادل الزناتي مدير عام جمارك سيناء.


وأكد المحافظ علي الجهود المصرية التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع كافة الأطراف لدعم الاشقاء الفلسطينيين، وايصال المساعدات المتنوعة الي قطاع غزة.

الأشقاء الفلسطينيين:


وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به تركيا في دعم الاشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الاغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والتركية.


من جانبه أكد السفير التركي في القاهرة، على قوة الروابط بين الشعبين التركي والمصري، مشيرا إلى التواصل بين الرئيسين المصري والتركي بشأن الحرب على غزة.


وأضاف أن سفينة المساعدات تحوي على 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة اسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.

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سيناء سفينة المساعدات ميناء تركية

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