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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بإدارة غرب طنطا.. صور

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم خلال جولة ميدانية تفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس قرى إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة الشهيد صابر عبد الحميد عبد الجواد الصاوي بشوني، مدرسة شوني الابتدائية المشتركة. 

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وخلال المتابعة بمدرسة الشهيد صابر عبد الحميد عبد الجواد الصاوي بشوني، اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام العملية التعليمية، وإلى المستوى التعليمي والتحصيلي للطلاب، وانضباط وانتظام المدرسة، كما تلاحظ أن المدرسة تحتاج الي معمل وتم التواصل مع مدير عام الإدارة لتوفير معمل بالمدرسة. 


وجاء ذلك  في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات .

وفي مدرسة شوني الابتدائية المشتركة، تلاحظ أن المدرسة بها العديد من المخالفات التي تم رصدها خلال المتابعة، وتم التواصل مع مدير عام الادارة لإزالة السلبيات ومتابعة المدرسة فورا.

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وخلال متابعته للمدرستين، شدد وكيل الوزارة على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، والتدريب على خطط الإخلاء بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها.

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العملية التعليمية العام الدراسي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم انتظام سير العملية التعليمية انتظام سير العمل انتظام العملية التعليمية

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