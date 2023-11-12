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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الأعلى للجامعات: المعاهد العليا والخاصة لا تستقبل طلاب جدد بمنتصف العام الدراسي.. جراحة مخ بجهاز التصويب المجسي ثلاثي الأبعاد بمستشفى طنطا الجامعي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إجراء جراحة بالمخ بجهاز التصويب المجسي ثلاثي الأبعاد بالمستشفى الجامعي بطنطا| تفاصيل

 نجح فريق طبي وجراحي بمستشفيات جامعة طنطا فى  إنهاء معاناة مريض، يعانى من وسواس قهري  منذ  خمس سنوات، بعد اجراء تدخل جراحي متعارف عليه في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تم فصل الفص الحزامي والأمامي بالمخ بتقنية محدودة التدخل والمخدر الموضعي مع مهدئ بسيط باستخدام جهاز التصويب المجسم ثلاثي الأبعاد وهي ضمن أحدث الأجهزة والتقنيات المتوفرة في مستشفيات جامعة طنطا.

 

مركز التطوير بجامعة عين شمس يستكمل تدريب موظفي البريد على لغة الإشارة

استكمل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس المرحلة الثانية من مشروع تدريب لغة الإشارة لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم، وذلك فى إطار التعاون المثمر والفعال بين جامعة عين شمس والهيئات والوزارات المختلفة. 

 

الجامعة البريطانية في مصر تختتم النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة،  وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 Presidency، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، فعاليات نموذج محاكاة قمة المناخ COP28، والذي استمر لمدة ثلاث أيام، في الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة 130 طالبًا من 32 دولة حول العالم،  بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

استكمال زراعة 1000 شجرة مثمرة ضمن فعاليات معسكر قوافل جامعة سوهاج الرياضية

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ فعاليات معسكر التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع والذي يستهدف زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة.

 

رشا راغب: تنفيذ الفرع الدولي بنفس التصميم المعماري لجامعة القاهرة امتداد للتاريخ الكبير

أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، خطوة هامة في مجال التوسع في برامج التعليم العالي الدولي المرتبط بوظائف المستقبل وتكنولوجيات العصر، حيث تعد أول جامعة بنظام البرامج الدراسية، مشيرة إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يتماشي مع رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة من تخريج اجيال قادرة علي مواجهة التطورات العالمية.

 

الأعلى للجامعات: المعاهد العليا والخاصة لا تستقبل طلاب جدد بمنتصف العام الدراسي

قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن المعاهد العليا والخاصة لن تفتح لقبول الطلاب خلال الفترة المقبلة إنما تستقبل الطلاب الجدد للالتحاق بها عن طريق ترشيح مكتب تنسيق الجامعات فقط ولا تكون متاحة في فترة منتصف العام الدراسي.
 

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