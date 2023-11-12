استكمال زراعة 1000 شجرة مثمرة ضمن فعاليات معسكر قوافل جامعة سوهاج الرياضية

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ فعاليات معسكر التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع والذي يستهدف زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن الفوج الخامس من الطلاب المشاركين بالمعسكر قام باستكمال زراعة الأشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة، مثمناً تنظيم تلك المعسكرات التي تهدف الي تنمية المهارات وصقل وتكوين شخصية الطالب.

وتنمية حبه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية ان الفوج الخامس بدأ اعمال المعسكر بالإصطفاف وتحية العلم وذلك علي أرض ملاعب المدينة الجامعية، لافتاً الي ان الكلية تحرص علي تنظيم مثل تلك المعسكرات كل عام لحث الطلاب على المشاركة في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر انه يشارك بالمعسكر ١٢٠٠ طالب وطالبة موزعين بواقع ٢٠٠ طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ٦ أفواج، مشيراً إلى أن الفوج الأول للمعسكر بدأ الجمعة الموافق ١٣ اكتوبر، وسيتختتم المعسكر فعالياته يوم ١٧ نوفمبر الجاري.