انقلاب نقل بمقطورة مُحملة بالخردة على الصحراوي الشرقي في سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، انقلاب سيارة نقل بمقطورة مُحملة بالخردة، مُتجهة من سوهاج إلى القاهرة؛ إثر اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة محملة بالخردة متجهة من سوهاج إلى القاهرة، قيادة المدعو (محمد ر س م- 34 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، وتبين أن عجلة القيادة قد اختلت بين يديه؛ ما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.