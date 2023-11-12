عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب نقل بمقطورة مُحملة بالخردة على الصحراوي الشرقي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، انقلاب سيارة نقل بمقطورة مُحملة بالخردة، مُتجهة من سوهاج إلى القاهرة؛ إثر اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

سقوط طفلة من شرفة منزل أسرتها في سوهاج

اصطدام ملاكي وميكروباص على الطريق الزراعي طهطا - سوهاج وإصابة 4 أشخاص

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة محملة بالخردة متجهة من سوهاج إلى القاهرة، قيادة المدعو (محمد ر س م- 34 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، وتبين أن عجلة القيادة قد اختلت بين يديه؛ ما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إخميم الخردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

موضوعات متعلقة

صوتك مستقبلك- إنزل شارك”.. جامعة سوهاج تطلق سلسلة من الندوات التوعوية عن الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع بالجولان في سوريا

النقل تحذر المواطنين من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

علامات تظهر في الصباح تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-11-2023

وزير فلسطيني: لابد من إرادة سياسية للضغط على أمريكا لوقف العدوان الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ