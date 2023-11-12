سقوط طفلة من شرفة منزل أسرتها في سوهاج

سقطت طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، من شرفة منزل أسرتها بالطابق الرابع، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ ما أدى لفظها أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام مفادها وصول الطفلة:" ليلي ر ا ح- 4 سنوات- وتقيم دائرة القسم"، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (رمضان ا ح- 39 سنة- قهوجي- وتقيم بذات الناحية)، قرر أنه حال لهو نجلته المذكورة بشرفة المنزل بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضًا؛ ما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ؛ نتيجة سقوط من علو، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.