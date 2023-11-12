وكيل صحة سوهاج: اتباع أساليب الحماية والأمان بمحارق النفايات الطبية الخطرة

تفقد الدكتور أحمد ابوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، ترافقه الدكتورة رندا محمد، مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر.

وذلك للوقوف على سير العمل ومدى انضباط عملية التشغيل بعد تشغيله التجريبي، وكذلك متابعة أعمال الحرق، ومدي التزام العاملين بالواقيات الشخصية واتباع طرق وأساليب الحرق الصحيحة واحتياطات مكافحة العدوي.

مكون من 8 محارق و5 غرف تخزين

وتفقد وكيل الوزارة المجمع بأكمله، حيث أنه مكون من 8 محارق و5 غرف تخزين بطاقة تخزينية تصل إلى 30 طن، ومبنى إداري ومغسلة سيارات النفايات، وشبكة حماية مدنية، وشبكة مرافق وجهاز فرم نفايات ومركز صيانة وميزان بسكول ومبنى الامن وسكن العمال.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، أنه في اجتماع لجنة النفايات الطبية الخطرة منذ أيام ناقش مع أعضاء اللجنة إنشاء مدفن لنواتج الحرق بسعة كبيرة، ووفق المواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة.

وكذلك رفع الكفاءة والصيانة بصورة مستمرة، مؤكدًا على العاملين بالمجمع ضرورة اتباع أساليب الحماية والأمان ومكافحة العدوي وذلك للحفاظ عليهم.