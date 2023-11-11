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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشيد بكلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية

صدى البلد

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي القاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض.

 

وأوضح "النعماني" أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس سعت منذ بداية الأزمة علي بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مضيفاً أن مصر لها تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومساعدة شعبها في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

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جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق نحو حل الأزمة الفلسطينية؛ والذي اكد خلالها علي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حلول عاجلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء.

 

وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.

 

وأوضح رئيس الجامعة ان الرئيس السيسي أكد ايضاً خلال القمة أن الوقت ثقيلاً على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

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