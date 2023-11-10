الكشف الطبي على 715 حالة.. جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية بنجع حامد

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري و مراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث إنطلقت القافلة إلى قرية نجع حامد بمركز ساقلته، وتم خلالها فحص وعلاج 715 مواطن.

وأكد النعماني أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية الريف المصرى، تحرص إدارة الجامعة علي إطلاق العديد من القوافل الطبية المجانية للقري والمراكز الأكثر احتياجًا علي مدار العام.

وذلك بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى، وتعمل على تنمية مهاراتهم.

ووجه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي جهوده المبذولة والتعاون المثمر والمستمر مع الجامعة ، مضيفاً انه قام بتنظيم القافلة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن القافلة الطبية اشتملت علي ٢٤ طبيب لـ 13 تخصص وهم العظام ، أنف وأذن وحنجرة، الجلدية، العصبية والنفسية، الباطنة، الأطفال، الجهاز الهضمي، المسالك، الجراحة العامة، النساء والتوليد، مخ وأعصاب، تخاطب، صدرية.

جامعة سوهاج

وتم إجراء الكشف الطبي على 715 حالة من أبناء القرية، بواسطة نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل 17 من الحالات لاستكمال العلاج داخل المستشفي الجامعي.

وقال الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن القافلة اشتملت علي ندوات صحية توعوية لأهالي القرية بمشاركة كلية التمريض بالجامعة، حيث تناولت المحاضرات عدداً من الموضوعات ومنها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الإدمان والأسباب المؤدية إليه وطرق الوقاية منه ودور الأسرة، وأضرار تعاطي المخدرات.

وذلك إلى جانب العنف ضد المرأة والخلافات الأسرية، وقد حاضر بها كلاً من منال أحمد محمد مدرس تمريض نفسي، والدكتورة رجاء عبد الله أحمد مدرس تمريض صحة مجتمع.