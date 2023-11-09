انتهاء حياة مُسن أسفل عجلات ميكروباص في سوهاج

انتهت حياة مُسن في منتصف العقد التاسع من العُمر، دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، دائرة مركز شرطة اخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة مُسن أسفل عجلات سيارة ميكروباص، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو (عبد الباسط م.ع.ح، 40 سنة، سائق، ويقيم دائرة دار السلام)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمدعو (سليم م.ف.غ، 84 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز)، وذلك أثناء عبوره الطريق مما نتج عنه وفاته.

وأفاد قائد السيارة ونجل المتوفي المدعو (حسن س.م.ف، 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.