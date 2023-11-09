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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق في سوهاج

صدى البلد

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بمدينة أخميم وجزيرة محروس وعرب الاطاولة وانقطاعها بقرية نيدة وابار الوقف وابار الملك بسوهاج  الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى السادسة من فجر نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال اصلاح تسريب خط مياه قطر 24 بوصة بقرية نيدة.

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واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

كما أنه سيتم تشغيل المحطات السطحية والمطورة الصغرى وتجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

 

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