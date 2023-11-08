عاجل
عماد الدين حسين: إسرائيل وضعها الاقتصادي حساس وبدأت السحب من الاحتياطي المالي|فيديو طفرة في التعاون بين مصر وأفريقيا في التعليم العالي.. منح سنوية للطلاب الأفارقة ودعمهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.. وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية مخابز شمال غزة تخرج عن الخدمة وسط مخاوف من كارثة إنسانية انضموا إلى الآلاف الكبيرة..أدرعي يمنح سكان غزة فرصة جديدة للاتجاه شمال القطاع بيان عاجل من وزارة خارجية مجموعة السبع بشأن دول آسيا الوسطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج تعلن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفي وسائق وسائق معدات ومراقب امن.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه في الفترة من 19 نوفمبر 2023 إلى 28 من نفس الشهر، كما تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية واخصائى موارد بشرية ومحاسب في الفترة من 3 ديسمبر حتى 8 من ذات الشهر.

محافظ سوهاج: إزالة 56 تعديا على الأراضي الزراعية

سوهاج: تحرير 2913 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال أكتوبر

واشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية انه يمكن التعرف على مقر المقابلة وتوقيتها من خلال الدخول على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى.

واشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه تجرى المقابلات الشخصية بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية وانه على كل متقدم الحضور وفقاً للجدول والكشوف المعلنة على موقع الشركة واحضار اصل بطاقة الرقم القومى.

IMG-20231108-WA0017
IMG-20231108-WA0017
IMG-20231108-WA0016
IMG-20231108-WA0016
IMG-20231108-WA0013
IMG-20231108-WA0013
IMG-20231108-WA0009
IMG-20231108-WA0009
سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى عامل تشغيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

زيادة أسعار السجائر في مصر.. من وراء الأزمة؟

موضوعات متعلقة

15 نوفمبر.. لجنة طبية للكشف على ذوي الإعاقة لتحديد موقفهم من التجنيد بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

انتشال السائق.. سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري في نهر النيل

لافروف يتهم أمريكا بالتواطؤ على أوروبا من أجل إفلاسها.. تفاصيل

الاحتلال يقطع الماء والكهرباء ويجوّع الآلاف في غزة

وصول 5 طائرات مساعدات من الإمارات والكويت وتركمانستان للعريش لنقلها إلى غزة

رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة مناهضة «ختان الإناث» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

موعد ومكان عزاء والدة سلوى محمد على


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ