مياه سوهاج تعلن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفي وسائق وسائق معدات ومراقب امن.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه في الفترة من 19 نوفمبر 2023 إلى 28 من نفس الشهر، كما تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية واخصائى موارد بشرية ومحاسب في الفترة من 3 ديسمبر حتى 8 من ذات الشهر.

واشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية انه يمكن التعرف على مقر المقابلة وتوقيتها من خلال الدخول على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى.

واشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه تجرى المقابلات الشخصية بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية وانه على كل متقدم الحضور وفقاً للجدول والكشوف المعلنة على موقع الشركة واحضار اصل بطاقة الرقم القومى.