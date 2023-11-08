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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: مشروعات برنامج التنمية المحلية وفرت العديد من فرص العمل

محافظ سوهاج طارق
محافظ سوهاج طارق الفقي

أكد محافظ سوهاج طارق الفقي، على أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وما قدمه البرنامج من دعم لوجستي في تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات فضلاً عن توفيرها العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك اليوم، خلال لقائه بوفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أثناء زيارتهم للمحافظة في إطار مناقشة الموقف التفيذي لمشروعات البرنامج بالمحافظة، وخطط العمل خلال عام 2024، وتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية.

وشدد محافظ سوهاج، على الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، ودعم التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر لفريق عمل البنك الدولي والمكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بتكاتف الجميع لتحقيق أهداف البرنامج، وما خلفه من تراكم للخبرات ساعدت المستفيدين من تطبيق العديد من المبادرات.

من جانبها، عبرت كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، عن سعادتها بزيارة محافظة سوهاج، مشيدة بما تحقق على أرض محافظة سوهاج من مشروعات بفضل برنامج التنمية المحلية، وتحسين حياة قطاع عريض من المواطنين بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها في محافظة سوهاج من خلال العمل بالبرنامج على مدار السنوات السابقة، وما تحقق من أرقام مميزة.

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