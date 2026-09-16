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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيبوتي: استقبلنا 2512 لاجئا يمنيا وتوقعات بوصول العدد إلى 10 آلاف

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال وزير خارجية جيبوتي، عبد القادر حسين عمر، إن بلاده استقبلت حتى الآن 2512 لاجئًا يمنيًا، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع أعداد الوافدين من اليمن إلى 10 آلاف لاجئ أو أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، أن جيبوتي تواصل التعامل مع تدفق اللاجئين اليمنيين، وتعمل على توفير الظروف والضمانات اللازمة لاستقبالهم.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق باب المندب، أكد الوزير أن بلاده ستواصل توفير الضمانات اللازمة لاستخدام السفن والناقلات للممر الملاحي بحرية وأمان.

وأوضح أن جيبوتي لم تسجل حتى الآن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، مؤكدًا أن حركة السفن والناقلات مستمرة بشكل طبيعي حتى الآن.

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