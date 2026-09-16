ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

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/ ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم /الأربعاء/، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي الاتصالات والمال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن مؤشر البحرين العام زاد بمقدار 0.40 نقطة مسجلا 1929.76 نقطة، كما ارتفع المؤشر الإسلامي بمقدار 3.96 نقطة مسجلا 934.01 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و472 ألفا و906 سهما بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفا و317 دينارًا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 94 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.