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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصطدام ملاكي وميكروباص على الطريق الزراعي طهطا - سوهاج وإصابة 4 أشخاص

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على الطريق الزراعي الفرعي بالقرب من قرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ عبر خط النجدة يفيد بتصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على الطريق الزراعي الفرعي بالقرب من بنجا دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة أربعيني اختلت عجلة القيادة بين يديه واصطدم بسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم مُحدد؛ ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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