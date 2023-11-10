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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علوم سوهاج تحصد المركز الأول في بطولة تنس الطاولة

صدى البلد

حصدت كلية العلوم بجامعة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجامعة في بطولة تنس الطاولة طلبة وعلى المركز الرابع طالبات، وذلك بعد مباراة قوية بين كليتي العلوم والطب فى الدور قبل النهائي للبطولة، حيث انتهت نتيجتها لصالح كلية العلوم بنتيجة 3/2 صعد فريق الكلية للمباراة النهائية لمواجهة فريق كلية الحاسبات والمعلومات.

وانتهت المواجهة الأولى لصالح كلية العلوم بنتيجة 2- صفر، حيث تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم لتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الرياضية، والعمل على استغلال طاقات الطلاب وتحويلها إلى طاقة إيجابية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

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وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية  أن البطولة تمت تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمود عبد العليم منسق عام الأنشطة الطلابية، وكابتن عبد العزيز السيد أحمد مسؤل النشاط ومدير الإدارة.

ضم فريق تنس الطاولة للطلاب كلاً من بشار مجدي الفرقة الثالثة،  ومصطفى عاطف الفرقة الرابعة، ويسى مجدى الفرقة الثالثة، وآدهم سامح الفرقة الأولى، كما ضم فريق الطالبات كلاً من نيرمين ناصر الفرقة الثالثة، وهبه صالح الفرقة الثالثة، ويارا عبد اللطيف الفرقة الثانية.

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